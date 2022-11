Filho e a companheira de Gal Costa se despedem da cantora

Em entrevista ao g1 na época do lançamento do álbum, Gal chegou a afirmar que, no disco, queria fazer algo mais popular, que qualquer pessoa pudesse gostar.

“Eu tinha vontade de fazer dance music. Há muitos anos queria gravar uma música para tocar em discotecas, para as pessoas dançarem”, disse a cantora.

“Percebi que meu filho vem ouvindo muito essas canções dos anos 70: Earth Wind & Fire, Gloria Gaynor… Os colegas dele também. Isso me deu um toque de que esse negócio estava meio que voltando.”

Quando lançou o álbum, ela disse: “Está vindo a geração que salvará o planeta”.

A maternidade

Em entrevista ao Fantástico, em 2015, a cantora contou que, quando o filho era pequeno, costumava cantar para ele dormir.

“Ele quando era menorzinho, eu cantava para ele dormir. Cantava as músicas do Caymmi quando ainda estava em Salvador , morava em frente à praia.”

Ao programa, ela também relatou sobre a realização do sonho da maternidade. Gabriel foi adotado por Gal quando tinha 2 anos.