Filme “O canto do cisne” é exibido neste sábado, em Rio Branco, com entrada grátis

O filme “O canto do cisne” é livremente inspirado na obra de Anton Tchekhov, adaptado para a realidade de um ator cuja vida e obra foi construída em um estado amazonico, no extremo norte do Brasil.

Ivan de Castela conta sua historia e interpreta cenas importantes do seu teatro de luta e resistencia pela arte e cultura no Acre.

A direção e roteiro é do cineclubista e realizador audiovisual Teddy Falcão.

O Projeto tem o apoio da Fundação Garibaldi Brasil por meio do Edital do Fundo Municipal de Cultura e da Fundação Elias Mansour por meio do Edital do Fundo Estadual de Cultura.

Haverá uma conversa com o público após a exibição do filme.

Sinospse:

Um ator velho, como ele mesmo se coloca, conversa sobre o ser artista em um mundo cruel e, ao passo que conta suas memórias, percebe que sua vida não está no fim e constrói um reinício a partir da sua própria vida de artista.

Ano 2022

Duração 1h13min

Classificação Livre

Serviço:

Sessão especial com o filme “O canto do cisne”

Dia: 12/11/2022

Hora: 19h

Local: Cine Teatro Recreio

Entrada gratuita