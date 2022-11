“Fiquei honrado”, diz Jorge Viana após ser anunciado para a equipe de transição de Lula

Após seu nome ser anunciado no grupo técnico de Meio Ambiente na transição de governo, o acreano Jorge Viana (PT) se manifestou nas redes sociais.

Além de Jorge, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou a também acreana Marina Silva, deputada eleita por São Paulo, para a mesma área técnica.

“Fiquei honrado em ver meu nome lembrado para colaborar. Vivemos tempos difíceis e precisamos muito de justiça social e justiça climática. Acredito que o momento é de união e de envolvimento de todos no apoio ao novo governo do presidente Lula para que o Brasil volte a viver tempo de prosperidade novamente. A Amazônia não pode seguir sendo parte do problema, ela precisa voltar a ser parte da solução. Vamos em frente, com muito diálogo, ouvindo os diferentes e trabalhando proposições que unam os propósitos e sejam positivas para firmarmos um novo modelo de produção e consumo sustentável”, escreveu Jorge, lembrando que já foi prefeito de Rio Branco, governador do Acre e senador da República, tendo sido relator do Código Florestal.

Assista o vídeo divulgado por Jorge Viana: