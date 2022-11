Fisiculturismo: Acreana estreia com dois títulos no Amazonas Classic

Pela primeira vez em uma competição oficial, a acreana levou a melhor nas categorias Wellness Estreantes e Open C. O resultado foi fruto da preparação específica feita há oito meses sob orientação do marido e médico Leandro Paz e também do coaching nutricional Eduardo Pavoski.

– Meu sentimento é de felicidade, realização e alívio. A gente foi sem cobranças, apesar da gente ter se empenhado muito, me empenhei muito, mas ver que a gente conseguiu chegar num lugar como chegamos, em uma cidade como Manaus, que é grande, é visada e com mulheres incríveis, é muito satisfatório (…) Recebi muito apoio do pessoal do Acre, muito mesmo.