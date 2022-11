Flamengo e Palmeiras disputam Supercopa do Brasil 2023; veja data

A Supercopa do Brasil em 2023 já tem seus adversários definidos. O Flamengo, campeão da Copa do Brasil, e o Palmeiras, campeão brasileiro, entrarão em campo no dia 28 de janeiro para disputar o título, que ainda não tem um local para acontecer.

O Verdão conquistou a taça do Campeonato Brasileiro com três rodadas de antecedência, nesta quarta-feira (2/11). A definição aconteceu depois da derrota do Internacional para o América-MG, uma vez que a pontuação do time gaúcho não pode se igualar ao paulista até o final da temporada.

Já o Rubro-Negro conquistou o título da Copa do Brasil no dia 19 de outubro, quando superou o Corinthians nos pênaltis.

Esta será a segunda vez que os dois times se enfrentam em uma Supercopa do Brasil. A última vez aconteceu em 2021, que teve soberania dos cariocas nos pênaltis depois do empate de 2 x 2 no tempo normal.

Além do Rubro-Negro, que tem duas Supercopas (2020 e 2021), Atlético-MG (2022), Corinthians (1991) e Grêmio (1990) já venceram a decisão.