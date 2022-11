Flamengo x Corinthians: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30, no Maracanã, e marca o encontro com a torcida rubro-negra após o tricampeonato da Libertadores. Clique aqui para seguir, com vídeos exclusivos de lances e gols.