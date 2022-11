Forte friagem chega ao Acre e Sipam prevê temporais e ventanias nesta terça; veja temperaturas

O Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informa que uma friagem de forte intensidade para esta época do ano chega ao Acre e muda o tempo em todo o estado nesta terça-feira (1). A previsão para este dia é de céu nublado a encoberto com chuva a qualquer hora do dia em todas as regiões acreanas. Há possibilidade de temporais em todo o estado. Esta friagem derrubará as temperaturas em todo o estado e o aumento da intensidade do vento intensificará ainda mais a sensação de frio.

Leste e sul do estado (microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira): a incursão de uma forte onda polar deixa o tempo frio, com ventos intensos e muitas nuvens. Chove nas primeiras horas do dia, mas o tempo melhora a partir da tarde, podendo, apenas, garoar, em alguns pontos. Os ventos sopram intensa e ininterruptamente, com fortes rajadas, da direção sudeste.

Centro e oeste do estado (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá): a incursão de uma forte onda polar provoca chuvas, com ventos fortes, desde as primeiras horas do dia. A temperatura cai brusca e acentuadamente. Os ventos sopram intensa e ininterruptamente, com fortes rajadas, da direção sudeste.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 14 e 16ºC, no início do dia, e máximas, entre 16 e 18ºC, durante a tarde;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 13 e 15ºC, no início do dia, e máximas, entre 15 e 17ºC, durante a tarde;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 14 e 16ºC, no início do dia, e máximas, entre 16 e 18ºC, durante a tarde;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 14 e 16ºC, no início do dia, e máximas, entre 17 e 19ºC, durante a tarde;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 15 e 17ºC, pela manhã, e máximas, entre 18 e 20ºC, pela manhã;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 17 e 19ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 20 e 22ºC, no início do dia;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 16 e 18ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 20 e 22ºC, no início do dia.