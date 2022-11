Foto de sósias de Lula e Bolsonaro viraliza: “Ninguém briga mais”

Uma cena inusitada registrada em Porto Seguro, na Bahia, ganhou a atenção das redes sociais na última semana. Em meio à polarização que marcou a disputa eleitoral para a Presidência da República, dois homens idênticos aos adversários políticos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) aparecem abraçados enquanto curtem uma praia.

A imagem caiu nas graças da web e foi compartilhada centenas de vezes desde o domingo do segundo turno (30/10). Neste fim de semana, o deputado federal André Janones (Avante), peça importante da campanha presidencial de Lula, brincou com a semelhança e escreveu: “Pronto, ninguém briga mais!”.

Nos comentários, muita gente se divertiu com a coincidência. “Eles estão de férias, foram muito estressantes as eleições”, brincou uma internauta. “E a galera fechando BR por causa de política”, escreveu outro usuário do Instagram. Veja abaixo: