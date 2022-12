França prepara reclamação à Fifa por anulação de gol do Griezmann contra Tunísia

Questionada se a reclamação é pelo fato de o VAR ter sido acionado após o reinício do jogo, a federação se limitou a dizer que “o texto da denúncia ainda está em preparo”. A entidade considera que o gol foi anulado erroneamente.

- Publicidade-

O lance ocorreu no último minuto do segundo tempo. Griezmann está em posição de impedimento no momento do cruzamento de Tchouaméni da esquerda. No entanto, o zagueiro Talbi tenta afastar de cabeça, e o camisa aproveita a sobra e chuta de primeira para marcar o gol.

Veja mais em Ge.