Funkeiro sorteia noite de sexo para poder divulgar música

Virou assunto nas redes sociais nessa quinta-feira (17), uma publicação criada pelo músico Dornelles. Para divulgar seu mais recente projeto musical, o cantor de funk resolveu fazer uma ação um tanto quanto inusitada. Em seu perfil no Twitter, o funkeiro afirmou que irá sortear um encontro sexual com um fã.

A “campanha” batizada de “um fã para o Dornelles comer”, ganhou até mesmo um formulário de participação. Ser maior de 18 anos e residir ou ter acesso ao Rio de Janeiro, então entre os requisitos obrigatórios para participar do sorteio. Nas redes sociais a publicação virou assunto e o nome do funkeiro foi muito comentado:

“Me inscrevendo mesmo não sendo do Rio, e seja o que Deus quiser”, escreveu um fã. “Décimo terceiro vem aí ué”, aconselhou o músico. Houve quem também se surpreendesse achando que a “promoção” não era para valer: “cliquei achando que bait, homi!!”, o funkeiro respondeu: “Oi?? More aqui a gente fala p*taria, mas trabalha de forma profissional”.

Dornelles não foi o primeiro a inovar em divulgação de música de um jeito inusitado. Em agosto do ano passado, o rapper Matuê causou polêmica nas redes sociais depois de aparecer em stories em seu perfil oficial no Instagram, tirando seu próprio sangue para colocá-lo em pingentes de colares. O músico disponibilizou as peças a seus fãs. Para conseguir um dos itens “exóticos”, os fãs precisavam “entregar” sua alma ao artista.

No site da loja oficial do cantor, os fãs podiam conferir o anúncio da corrente que não se encontra a venda. O valor do anúncio aparece zerado e abaixo continha um aviso com a frase: “troque por sua alma”. Ao clicar na frase, o usuário era direcionado para uma série de avisos que o músico nomeou como “Termo de cessão de alma”.

Entre as cláusulas presentes nos termos estava: Declaro possuir disponibilidade ilimitada, a partir do momento do cadastro, para que um agente faça a coleta de minha ALMA em qualquer local e a qualquer tempo, a critério exclusivo da Organização. A coleta da ALMA não precisará de aviso prévio e não poderá ser cancelada ou reagendada”.

Após a repercussão negativa de sua ação, Matuê se pronunciou declarando que foi criticado e explicou que tudo não passava de uma ação de marketing para arrecadar dados de pessoas para uma campanha de doação de sangue.