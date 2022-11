Futsal feminino vence segunda partida seguida nos Jogos Escolares

As meninas da equipe de futsal da Escola Plácido de Castro, de Porto Acre, estão dando um verdadeiro show nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), realizados no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ).

Elas obtiveram a segunda vitória consecutiva na competição, ao golear o time de Sergipe pelo placar de 8 a 1. Na primeira partida, contra o Amapá, a equipe de Porto Acre já havia vencido, também de goleada, pelo placar de 11 a 0.

Nesta sexta-feira, 4, a equipe enfrenta o time do Rio de Janeiro. Se vencer, será a primeira colocada do grupo e irá disputar medalha na série ouro. É a primeira vez que as meninas de Porto Acre participam de uma competição tão importante como os JEBs.

De acordo com o técnico Cássio Cunha, o que tem feito a diferença a favor do time acreano é a humildade. “Nós agradecemos a Deus essas vitórias e nossas meninas têm tido humildade e foco e estão alcançando os seus objetivos”, afirmou. “Vamos entrar em quadra pensando no terceiro objetivo, enfrentar uma equipe muito forte, que é a do Rio de Janeiro, mas as nossas atletas estão muito confiantes para a partida”, disse.