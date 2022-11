Gabinete de crise emitirá boletim diário sobre situação de rodovias que dão acesso ao Acre

Devido às manifestações na BR-364, que liga o Acre ao restante do país, o governo acreano instalou um gabinete de crise. O grupo se reuniu nesta quarta-feira, 23, na Casa Civil.

O gabinete é responsável pelo monitoramento, discussão e adoção de medidas necessárias em decorrência das interdições rodoviárias. A primeira medida tomada pelo grupo foi a instauração de um boletim diário sobre a situação das rodovias. O comunicado informará a população sobre a atual situação das estradas, quanto à trafegabilidade.

“A providência tomada pelo gabinete foi a emissão de um boletim informativo e a criação de um plano de contingência pelos Bombeiros e Defesa Civil caso seja necessário”, destacou o secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni.

O Corpo de Bombeiros Militar e a Defesa Civil elaborarão um plano de contingência caso haja necessidade de sua utilização. Além disso, o governo do Acre encaminhou na terça-feira, 22, um ofício ao Ministério da Justiça (MJ) e à Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) referente ao desabastecimento causado pelos bloqueios nas rodovias federais que dão acesso ao estado.

O presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Marcelo Moura, tranquiliza a população e as empresas acreanas quanto ao abastecimento e estocagem de mercadorias e combustível. “O trânsito está correndo normal nas rodovias, as cargas voltaram a chegar na cidade e será normalizado o abastecimento de combustível para todo o estado. Não há necessidade da população estocar alimentos, nem gasolina”, reforçou Moura.