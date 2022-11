Gabriela Pugliesi publica fotos do parto e emociona: “Consagração de um sonho”

Gabriela Pugliesi compartilhou no Instagram mais registros do parto de Lion, seu filho com Tulio Dek.

Em uma foto, a influencer aparece ainda grávida, recebendo um beijo do esposo na barriga. Nas seguintes, a famosa já posou com o filho no colo e do lado do artista.

“1 semana do dia mais feliz da minha vida! A consagração de um sonho, o dia que cheguei mais perto de Deus. O privilegio de dar a luz, o acesso com a minha ancestralidade, a potencia da força da mulher, a magia de gerar uma vida. Tulio Dek, você é nossa vida”, legendou.

Nos comentários, os seguidores reagiram. “Que coisa mais linda“, disse uma internauta. “A coisa mais linda ver o sonho e a família de uma pessoa se construir e concretizar”, afirmou outra. “Lindos demais. Deu pra sentir emoção e a felicidade de vocês“, declarou mais uma.

Nos stories da rede social, Gabriela Pugliesi falou sobre a primeira semana de vida do filho e contou que está se sentindo privilegiada por estar conseguindo dormir algumas horas picadas durante a noite.

“Eu durmo 4 horas e eu estou ótima. A natureza é tão perfeita que pensou em tudo. É zero desesperador. Eu sou uma pessoa que sempre dormi muito e estou tirando de letra. Eu não descanso durante o dia e essa duas ‘cochiladas’ a noite eu já estou ótima”, declarou.

Gabriela Pugliesi leva filho ao pediatra

Na rede social, a influenciadora digital ainda mostrou que estava indo com o bebê ao médico.

Após a consulta, a famosa afirmou que Lion ‘tirou onda’ no pediatra, já que ele ganhou 150g em 3 dias. Inclusive, já pode até espaçar mais as mamadas se o neném quiser.

Gabriela Pugliesi, que revelou estar fazendo livre demanda, ou seja, amamentando o filho na hora que ele pede, afirmou estar muito feliz por ter uma boa produção de leite.