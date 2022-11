Galvão Bueno perde abertura da Copa; Globo define substituto

Internado com Covid-19, Galvão Bueno perderá a abertura da Copa do Mundo no Catar, no próximo domingo (20/11). O narrador da Globo, embora esteja recuperado, ainda não testou negativo para a doença e será substituído no primeiro jogo do Mundial, entre os anfitriões e a seleção do Equador.

A Globo definiu Luis Roberto como substituto de Galvão na abertura da Copa. O narrador transmitirá Catar x Equador com comentários de Roger Flores e Caio Ribeiro.

Galvão Bueno só vai estrear no Mundial no primeiro jogo da seleção brasileira, contra a Sérvia, no dia 24.

O narrador teve alta do hospital onde estava em tratamento para se recuperar da Covid, mas aguarda um teste negativo para poder viajar.

Galvão ficou no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por três dias. Ele foi diagnosticado na última sexta-feira (11/11).