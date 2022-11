Galvão Bueno recebe alta após Covid e avisa: “Catar é logo ali!”

O narrador da Rede Globo, Galvão Bueno, mostrou que está pronto para realizar a cobertura da Copa do Mundo 2022, no Catar. Nesta terça-feira (15/11), Galvão publicou um vídeo fazendo exercícios no hospital e revelou que já recebeu alta depois de testar positivo para Covid-19.

No vídeo postado em seu Instagram, Galvão Bueno aparece fazendo bicicleta e depois levantando pesos. "Cada dia mais em forma!! Já com alta médica. Só esperando o teste dar negativo!!", escreveu o narrador de 72 anos. Animado, Galvão Bueno revelou no vídeo que está fazendo duas sessões de exercício por dia para se recuperar e fez questão de mostrar otimismo quanto a sua recuperação. "Bora para Copa, o Catar é logo ali", afirmou. Galvão ficou no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por três dias. Ele foi diagnosticado na última sexta-feira (11/11). Faltando cinco dias para o início oficial da Copa do Mundo, o narrador é esperado para fazer a transmissão do jogo do Brasil, que estreia contra a Sérvia no dia 24 de novembro, às 16h.