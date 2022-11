Galvez e Andirá conquistam os últimos títulos da temporada

Galvez, no Sub 11, e Andirá, no Sub 13, conquistaram na tarde desta quarta, 23, no Florestão, os últimos títulos da temporada de 2022. As competições fecharam o calendário da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC).

Final do Sub 11

Galvez e Andirá fizeram um jogo cheio de alternativas. O Andirá perdeu uma penalidade na primeira etapa e no segundo tempo o atacante Arthurzinho marcou e garantiu a conquista do Imperador no triunfo por 1 a 0.

Decisão do Sub 13

Na final do Sub 13, o Andirá dominou o Galvez desde o início do confronto. O garoto “projeto de craque” Vitor Campinas marcou para fazer Morcego 1 a 0, no primeiro tempo. Na etapa final, Dudu, cobrando penalidade, anotou o segundo e fechou o placar na vitória por 2 a 0.

2023 é logo ali

A temporada de 2022 terminou, mas 2023 e logo ali para o futebol acreano. O Campeonato Estadual, no profissional, começa no dia 26 de fevereiro.