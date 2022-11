Gana derrota Coreia do Sul em jogo eletrizante pela Copa do Mundo

Em mais um jogo eletrizante na rodada, Gana venceu a Coreia do Sul por 3 x 2 nesta segunda-feira (28/11). Após abrir 2 x 0 no primeiro tempo, os africanos foram surpreendidos com dois gols em dois minutos dos sul-coreanos. Entretanto, Kudus aproveitou uma furada de Iñaki Williams e marcou o gol da vitória de sua seleção.

O camisa 20, inclusive, foi o nome do jogo, com dois gols. Salisu marcou o tento que abriu o caminho para a vitória. Cho Gue-Sung, camisa nove da Coreia do Sul, empatou para os asiáticos no segundo tempo com dois gols de cabeça.

- Publicidade-

Com o resultado, Gana vai para a vice-liderança do Grupo H, atrás de Portugal, e Coreia depende do resultado das outras partidas para sonhar com as oitavas de final.

Além de Portugal e Uruguai entram em campo ainda nesta segunda, às 16h, as duas seleções entram em campo novamente na sexta-feira (2/12): Gana enfrenta a equipe sul-americana e os asiáticos duelam com os portugueses, às 12h.

CLIQUE AQUI e veja os principais lances da partida:

Coreia do Sul 2 x 3 Gana