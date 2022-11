Gás de cozinha mais em conta: Petrobras anuncia redução no preço

O gás de cozinha pode ficar mais em conta para os brasileiros. A Petrobras anunciou a redução no preço pago pelas distribuidoras. A média é de R$ 2,60 por botijão de 13 quilos. O anúncio de redução no preço de venda foi feito na última quarta-feira (16).

De acordo com a Petrobras, o valor pago pelas distribuidoras cairá de R$ 3,7842 por quilo para R$ 3,5842/kg. A redução equivale a R$ 46,59 por botijão de 13kg. Assim, a redução média será de R$ 2,60 por 13 kg.

Gás de cozinha mais em conta

Em nota, a Petrobras explicou que a redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da estatal.

Disse ainda “que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”, apresentou a Petrobras em nota.

O quilo mais caro foi registrado em março deste ano, por R$ 4,48. Desde abril a tendência foi de queda, passando para R$ 4,23. Em setembro deste ano caiu mais, para R$ 4,03. Ao analisar o gráfico apresentado pela Petrobras, a redução é a quarta consecutiva.

Com mais uma queda, a expectativa é que o consumidor note a diferença no preço já nas próximas semanas. O gás de cozinha pode ficar mais em conta em vários estados.

Apesar disso, o valor ainda aperta o orçamento. O botijão é vendido em média por R$ 110,42 no Brasil. O dado foi coletado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), com base no preço praticado na semana encerrada em 12 de novembro.

A Petrobras explica como é feita a composição do preço final que chega aos consumidores. Cerca de 38% é da distribuição e revenda. Outros 13% são de ICMS e 48,7% é a parcela da Petrobras. Por isso, até chegar no fogão dos consumidores, o valor que começa em R$ 46,59 na redução atual chega à média que passa de R$ 110.