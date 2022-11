Gás de cozinha passa por reajuste no preço; saiba quanto vai custar o botijão

O gás de cozinha é um dos produtos essenciais para a vida dos brasileiros. Ele possibilita que a população possa cozinhar diariamente e assim manter a alimentação em dia. Contudo, seu preço pode ser um empecilho neste momento.

O Governo busca saídas para ajudar os mais vulneráveis a conseguir esse produto. Porém, os valores impactam o país como um todo. Agora, é possível que ele passe por um reajuste que pode surpreender os brasileiros

Gás de cozinha com novo preço

Durante o dia 16 a Petrobras comunicou uma redução nos valores do gás de cozinha (GLP). A quantia será diferente ao ser vendida para as distribuidoras. Dessa maneira, a partir do dia 17, o preço médio deixa de ser R$ 3,7842/kg e passa para R$ 3,5842/kg. A diminuição do valor equivale a 5,3%.

Com essa novidade, os valores para os consumidores também serão modificados. Assim, de acordo com a empresa, a quantia do botijão de 13 kg pode ser equivalente a R$ 46,59.

Vale lembrar que essa redução é a quarta consecutiva. A última vez que ocorreu modificação foi no dia 22 de setembro. Na época, o preço do botijão ficou em R$ 49,19. No entanto, a trajetória já era de alta antes.

Assim, para o consumidor o valor está diferente. No último dia 12, o produto era vendido pela média de R$ 110,42. Os dados são da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Desse total, R$ 49,19 são pagos diretamente para a Petrobrás.