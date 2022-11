Gefron comemora três anos de existência com corrida em Rio Branco

Em comemoração aos três anos de fundação, o Grupo Especial de Operações em Fronteiras, GEFRON, promove uma vasta programação de atividades entre os dias 20 e 26 deste mês.

A abertura da programação é com a corrida 1ª Corrida de rua do GEFRON-AC, 5Km e 10Km. O evento tem inicio marcado para às 06h30, com largada na sede da Sejusp, na Rua Benjamin Constant, nº 1015, Centro, ao lado da Sefaz.

VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

DOMINGO – 20/11/22

– 1ª Corrida de rua do GEFRON -AC, 5Km e 10Km, objetivando entretenimento e bem- estar aos profissionais de segurança e cidadãos, incentivando a prática de esportes e visando aproximar, mais ainda, a comunidade ao ambiente de segurança pública. O evento iniciará as 06h30min, o local de concentração e largada será a sede da SEJUSP, sito à Rua Benjamin Constant, nº 1015 – Centro, ao lado da SEFAZ. Além dos 300 competidores inscritos, espera-se a circulação de mais de 500 pessoas.

QUINTA-FEIRA – 24/11/22

– Culto Ecumênico, trata-se de evento religioso em ação de graças pela proteção e vitórias alcançadas no árduo cumprimento das diversas missões durante os 03 anos de atividades do Grupo Especial de Operações em Fronteira (GEFRON), será promovido momento de louvor e pregação com o Pr. Tércio Nascimento na Igreja Assembleia de Deus, às 19h00min, sito à Rua Leblon, nº 304, Ivete Vargas, em frente ao supermercado Pague Pouco.

SEXTA-FEIRA – 25/11/22

– Torneio de Futebol Society, evento esportivo interno entre o grupo GEFRON e órgãos integrantes do Sistema Integrado de Segurança Pública, visando entretenimento corporativo, promovendo a prática do esporte, o bem-estar e desenvolvendo o espírito de corpo e camaradagem. Será realizado no clube de Oficiais da PM/BM, a partir das 08h00min.

03 ANOS DO GEFRON

Sabe-se que uma das estratégias de combate ao crime é a aproximação da comunidade com as forças policiais, nesse sentido, a doutrina de policiamento comunitário adequa-se, perfeitamente, em ações e planejamentos que visam esse vínculo. De sorte, no mês de outubro de 2022 o Grupo Especial de Operações em Fronteira – GEFRON, faz03 anos de atuação no Acre sendo uma ótima oportunidade para a implementação da proximidade com a sociedade. Assim, do dia 20 ao 26 de novembro haverá vários eventos em alusão a data comemorativa de criação do Grupo, com isso espera-se atrair o público familiar, atlético, comercial e simpatizantes do esporte e da atividade policial, sendo uma ótima oportunidade de estabelecer a doutrina de policiamento comunitário e parcerias público-privado.