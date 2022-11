Gianecchini levanta rumores ao postar foto semelhante a de médico em quarto de hotel

Atentos! Uma foto postada por Reynaldo Gianecchini na cama de um hotel em Pinhais, no Paraná, chamou atenção dos internautas no fim de semana. É que uma mesma pose, no mesmo quarto e dia, foi feita pelo médico bonitão Wadih Vilela, que foi candidato a Mister Brasil deste ano pelo Rio Grande do Sul.

Um perfil de fofoca chegou a fazer a montagem das duas fotos postadas, intrigando, assim, os internautas. “É um hotel, mas tem objetos iguais. Então, sim, eles estavam juntos”, observou uma seguidora. “Dois lindos”, escreveu outra fã. “Nenhuma novidade. Ele é bi e tudo bem”, comentou mais uma.