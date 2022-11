Giro Cultural: ContilNet separa as melhores opções para curtir o feriadão

Para curtir o feriadão, o ContilNet quer ajudar você a encontrar uma opção de lazer para o fim de semana e, por isso, separamos as melhores opções de teatro, bares, restaurantes, atrações musicais, shows, feiras e outros tipos de diversão para as mais diversas idades. Confira!

O Parque Chico Mendes está aberto durante o feriado, das 7h às 17h, com atividades como trilhas e visita aos animais.

Na segunda-feira (14), véspera de feriado nacional, Tisttow e outros artistas são atrações confirmadas no Drop Flow, no Vintage Pub.

Nesta segunda-feira (14) véspera de feriado, é dia de samba no Barracão do Seringal Bier. Entrada grátis até às 21h30 e promoção de 50% em todas as cervejas (menos a de vinho) até às 21h.

Véspera de feriado é dia de pagode no Tardezinha Grill com Pagode do Edil, Pagode RC e Vini Rodrigues. Com entrada liberada até às 22h.

Bares

ACADEMYA LOUNGE BAR

BAR DA PISCINA AABB