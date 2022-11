Giro policial: confira as principais ações da polícia no fim de semana em Sena Madureira

Na última sexta-feira (4) no bairro Cristo Libertador, área do 4º Batalhão da Polícia Militar, em Sena Madureira, foi registrada uma ocorrência de homicídio confirmada.

As informações que chegaram à Polícia Militar são de que dois indivíduos estavam reunidos no interior de uma residência, e em determinado momento houve desentendimento entre eles, quando sacando uma arma, um homem efetuou disparo de arma de fogo, causando a morte do outro envolvido na briga.

O autor dos disparos evadiu-se do local logo em seguida. A Polícia Militar esteve no local realizando o devido isolamento, acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que só pode constatar o óbito da vítima dos disparos.

A Polícia Militar iniciou as buscas na tentativa de capturar o acusado, contudo não obteve êxito. As informações que foram cedidas aos agentes da PM são de que se trata de crime passional.

O corpo da vítima foi colhido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), para a realização dos exames cadavéricos, enquanto os agentes da PM seguiram com as buscas e investigações.

Fim de semana violento

Ainda no mesmo final de semana, no sábado (5), houve um novo registro de ocorrência de tentativa de homicídio, ocorrido no bairro Joana Vieira, também em Cruzeiro do Sul.

A Polícia Militar foi acionada e seguiu para o local onde constatou tratar-se de uma tentativa de homicídio com disparo de arma de fogo. Os agentes coletaram no local, diversas capsulas de calibre .40 e 9 mm.

As investigações confirmaram que o referido crime tem ligação direta com grupos de facções rivais do município de Sena Madureira, e as informações cedidas pela equipe médica, são de que apesar de perfuração torácica, a vítima hospitalizada encontra-se estabilizada.

Seguindo com as operações, foi registrada ainda uma ocorrência de dano ao patrimônio público, onde um indivíduo utilizando um bloco de pedra danificou a Câmara do Vereados e a Secretaria de Planejamento do município.

Após o flagrante, o rapaz recebeu voz de prisão e foi devidamente conduzido à delegacia de polícia, para a realização dos procedimentos necessários.

No domingo (6), o furto de uma motocicleta foi registrado no Bairro CSU.

A Polícia Militar recebeu a informação, de que o proprietário da moto havia estacionado o veículo, e ao retornar constatou o furto.

A PM iniciou imediatamente os protocolos de atendimento, registrando boletim de ocorrência e iniciando as buscas pelo delinquente.

Até a publicação desta matéria, nem a motocicleta e nem o acusado haviam sido localizados.