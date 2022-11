Gladson agradece atletas por participação nas competições escolares

O governador Gladson Cameli (PP) conversou e agradeceu aos alunos/atletas acreanos pela participação nas competições estudantis na temporada de 2022.

“É preciso agradecer a boa vontade dos atletas, técnicos e equipe de apoio. Esse trabalho foi desenvolvido desde o início do ano e vamos trabalhar para criar melhores condições para os próximos quatro anos. O que for necessário será feito no esporte acreano”, afirmou Gladson Cameli.

Secretário avalia

O secretário de Educação, Cultura e Esporte, Aberson Carvalho, avaliou de maneira positiva o trabalho realizado em 2022.

“Sabemos da importância desse trabalho na educação e no esporte. Conseguimos realizar os eventos esportivos em todos os municípios e isso aumenta a nossa responsabilidade para o próximo ano”, declarou Aberson Carvalho.

Profissionalizar ainda mais

Para o gestor de esportes do Estado, Júnior Santiago, é preciso profissionalizar ainda mais todo o trabalho.

“Precisamos melhorar porque os grandes estados trabalham o esporte na base de uma maneira muito profissional. Seguir esse caminho é fundamental para a evolução e a conquista de mais resultados expressivos”, afirmou o gestor.

Medalhas importantes

O Acre conquistou medalhas no futsal, vôlei, atletismo, taekwondo e ciclismo. Os resultados foram os mais expressivos em toda a história de participações.