Gladson anuncia participação na COP27: “Nosso maior desafio é reduzir o desmatamento ilegal”

O Governador do Estado do Acre Gladson Cameli (Progressistas), estará presente na 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP27), que iniciou neste domingo (6) se estendendo até dia 18 de novembro, no Egito.

Ao anunciar a sua participação no COP27, Cameli reafirmou o compromisso com o fortalecimento e a ampliação de parcerias que contribuam com a diminuição do desmatamento ilegal, buscando o desenvolvimento dos nossos produtores rurais, extrativistas e ribeirinhos, e povos indígenas.

“Essa é uma grande oportunidade de contatos e negócios, prestação de contas para financiadores, e atração de parceiros para novos investimentos nas políticas de sustentabilidade no estado do Acre”, afirmou o governador.

“Nosso maior desafio é reduzir o desmatamento ilegal e ampliar os projetos que levam melhorias de vida a diversos produtores rurais, ribeirinhos e povos indígenas”, concluiu.

A COP do clima é uma reunião anual de representantes de quase todos os países do planeta, que juntos, buscam soluções e estabelecem metas globais de combate às mudanças climáticas, e apresentam os planos de cada país para contribuir com essas metas e na conferência, cada nação relata seu progresso, no socorro ao meio ambiente.

O pacto entrou em vigor em 21 de março de 1994, e visa prevenir a ‘perigosa’ interferência humana no sistema climático.

O documento foi ratificado por 198 países, e a adesão é ‘quase universal’.

A COP27 tem como principal objetivo, apresentar ao mundo, à implementação de planos acordados entre as nações, para enfrentar o maior desafio da humanidade, que é a “preservação da vida”.