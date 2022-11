Gladson encontra Fafá de Belém e presenteia cantora com acessórios indígenas

O governador Gladson Cameli (Progressistas) encontrou com a cantora Fafá de Belém em Sharm el-Sheikh, no Egito, nesta segunda-feira (14), e aproveitou para presentear a artista com artigos indígenas.

As imagens do encontro descontraído foram divulgados pela assessoria de imprensa do governador e também pela da cantora.

Os dois participam da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27.

Fafá, que é paraense, se apresentou no painel Financiamento Climático: o papel da cooperação internacional para o desenvolvimento de baixas emissões na Amazônia, quando interpretou a canção “Amazônia”.