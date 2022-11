Gladson homenageia avós que já faleceram: “O mais profundo amor e respeito”

T”Minha avó Marieta era um céu de estrela. Meu amor por ela será eterno, como eterno é meu amor pela minha avó Ivanilde. Não posso deixar de lembrar de meu tio Orleir, que sempre comandou nossa família com força e amor. E muito menos da alegria de meu tio Chiquinho.Sei que cada um deles está com o Senhor. E hoje, nesse dia de saudade, rendo a eles as minhas mais sinceras homenagens”, finalizou.

Confira a postagem: