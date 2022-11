Gladson parabeniza acreanos Weverton e Jéssica Ingrede por convocação para a Capa do Catar

Após a coletiva de imprensa realizada na manhã dessa segunda-feira (7), realizada na sede da CBF, na qual o técnico Tite finalmente apresentou a lista dos convocados para representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar, onde a grande revelação foi o nome do acreano Weverton Pereira, goleiro do Palmeiras, o governador do Acre Gladson Cameli, usou suas redes sociais para expressar seu orgulho pelo conterrâneo Weverton.

Gladson não poupou elogios ao goleiro acreano, e afirmou que nesse caso, o ditado regional que diz que “todo acreano é enjoado”, não foge à regra, e aproveitou para parabenizar também, a digital influencer Jéssica Ingrid, que foi a selecionada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para ir ao Catar acompanhar os jogos do Brasil.

“Quero cumprimentar dois acreanos que estão indo pro Catar, o goleiro Weverton, jovem que começou no futebol ali na Baixada, e hoje é a grande estrela da nossa seleção brasileira e do Palmeiras, e a influenciadora digital Jéssica Ingred, que foi escolhida em concurso nacional da CBF, para fazer parte do time de criadores de conteúdo da Copa. Vale dizer, que o Weverton e a Jéssica sempre carregam nossa bandeira por onde passam, e isso diz muito do orgulho que eles têm de serem acreanos. Tenham certeza de que torço e acredito em vocês. Sucesso na Copa!”, finalizou Gladson.