Gladson pede envio da Força Nacional para desobstrução da BR-364

O governador Gladson Cameli (Progressistas) encaminhou ofício ao Ministério da Justiça (MJ) e à Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) sobre a questão envolvendo a trafegabilidade da BR 364, pedindo apoio e atenção, em especial, nos trechos que cortam os estados do Mato Grosso e Rondônia, solicitando o envio da Força Nacional para desobstrução de eventuais trechos que estejam bloqueados.

A informação foi divulgada por meio de nota à imprensa na tarde desta quarta-feira (23).

“A gestão estadual vem tomando todas as medidas necessárias para que não tenhamos quaisquer problemas no abastecimento de itens essenciais. Por oportuno, cumpre frisar que não há, no momento, qualquer ponto de bloqueio entre os estados de Rondônia e Acre”, diz trecho.

O Governo do Estado garante que está monitorando “atentamente a questão do abastecimento ao mercado acreano, trabalhando de forma firme e célere para que não faltem insumos, alimentos, medicamentos e combustível nas cidades acreanas”, finaliza.

Confira a nota na íntegra:

O governo do Acre, por intermédio do Gabinete do Governador e da Casa Civil, ciente de seu dever constitucional de cuidar do bem-estar do povo acreano, reafirma seu compromisso de garantir o bom funcionamento da economia e dos serviços essenciais.

Nesse sentido, informamos que o governo contatou e encaminhou ofício ao Ministério da Justiça (MJ) e à Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) sobre a questão envolvendo a trafegabilidade da BR 364, pedindo apoio e atenção, em especial, nos trechos que cortam os estados do Mato Grosso e Rondônia, solicitando o envio da Força Nacional para desobstrução de eventuais trechos que estejam bloqueados.

Com efeito, a gestão estadual vem tomando todas as medidas necessárias para que não tenhamos quaisquer problemas no abastecimento de itens essenciais.

Por oportuno, cumpre frisar que não há, no momento, qualquer ponto de bloqueio entre os estados de Rondônia e Acre.

Por fim, ressaltamos que o Estado está monitorando atentamente a questão do abastecimento ao mercado acreano, trabalhando de forma firme e célere para que não faltem insumos, alimentos, medicamentos e combustível nas cidades acreanas.

Gladson de Lima Cameli

Governador do Estado do Acre

Jonathan Donadoni

Secretário de Estado da Casa Civil