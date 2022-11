Globo pode ser interditada após novo surto de Covid

O clima está tenso na Globo e dentro dos bastidores só se fala na nova onda do coronavírus. O retorno do surto da Covid-19 pode acabar afetando o trabalho de vários profissionais e gravações de produtores dentro da emissora. A coluna apurou com exclusividade que colaboradores do canal estão preocupados com os artistas testando positivo, sendo assim, consequentemente o serviço sendo afetado com pausas e afastamentos.

A ordem interna seria para evitar plateia nas próximas semanas e caso haja necessidade, o uso de máscara dos convidados é de extrema prioridade. O protocolo dos contratados da Globo tanto no entretenimento, quanto no jornalismo também é reforçar o protocolo de prevenção e cuidados da Covid-19. Outro procedimento adotado nos Estúdios Globo (Curicica) e no Edificioo Rede Globo (Jardim Botânico), seria de terceirizar o serviço de profissionais na entrada da empresa e verificar se os contratados estão com a vacina em dia.

Caso não estejam com a carteira de vacinação completa, a ordem é não liberar entrada dos colabores. Fátima Bernardes, apresentadora do The Voice Brasil, testou positivo pela primeira vez e já foi afastada das gravações. A celebridade permanece em isolamento, ao lado do companheiro. Já Nicolas Prattes e Leonardo Lima Carvalho, atualmente no ar em Todas as Flores da Globoplay, também tiveram o mesmo resultado e foram distanciados das gravações da superprodução. Patrícia Kogut, colunista do O Globo, já havia adiantado que Fábio Assunção da mesma produção estava com coronavírus. Funcionários da equipe técnica também positivaram.

Outro ator que revelou que está com coronavírus, é Luís Lobianco. O global e comediante que está gravando Vai Na Fé, nova novela das 7, mostrou o resultado para os seguidores: “Covidei de novo. Como tomei as 4 doses de vacina os sintomas são leves, de um resfriado. Não deem mole, tomem a vacina. Protejam-se!”. O carioca é conhecido pelas atuações nos humorísticos da emissora e também novelas, como Segundo Sol e Fina Estampa.