Goleadas marcam finais das competições da Federação Acreana de Futsal

Goleadas em todas as finais nas competições de base da Federação Acreana de Futsal (Fafs) nesse sábado, 26, no ginásio Álvaro Dantas.

Na final do Campeonato Sub 15, o Fluminense/CT Furacão bateu o AME por 6 a 1. Na decisão do Sub 13, o Fluminense/CT Furacão goleou o Volta Redonda/CT Edson por 10 a 1. Na disputa do título do Sub 11, o ABC derrotou o Fluminense/CT Furacão por 5 a 0.

- Publicidade-

Resultado importante

Segundo o presidente da Fafs, Rafael do Vale, a avaliação foi positiva das competições de base.

“Os resultados foram importantes. Precisamos investir na base para garantir o futuro da modalidade”, disse o dirigente.