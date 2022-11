Golpistas incendeiam ponte em Vilhena e prometem caos em áudios

Uma ponte da Linha 135, em Vilhena, que era usada como desvio por motoristas para furar o bloqueio na BR-364 foi incendiada na noite da quinta-feira (17, assista o vídeo clicando aqui). A estrutura de madeira pela qual passam os sitiantes que vêm para a cidade, já havia sido atacada durante as manifestações anteriores.

Os novos atos antidemocráticos foram incitados após a decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, aplicou multas a empresas de Mato Grosso por apoio a manifestações contra o resultado das eleições.

Diversos áudios circulam em grupos no WhatsApp em Rondônia, anunciando uma “greve geral” do transporte contra a medida judicial que também bloqueia contas bancárias de empresas e pessoas físicas.

O Folha do Sul teve acesso a dois desses áudios, nos quais são anunciadas as reações dos caminhoneiros à decisão do ministro. Numa das gravações, um envolvido no movimento orienta as pessoas a estocarem comida, pois a paralisação do transporte pode levar ao desabastecimento das cidades.

Em outro áudio, uma voz masculina anuncia: “sexta, sábado e domingo vai travar tudo. Não vai passar nada. Se passar, vamos meter fogo em tudo, é pra acabar com tudo mesmo. A gente vai travar Rondônia inteiro. Quem tiver carreta, é melhor nem sair de casa. Vai abrir biqueira de caminhão, se tiver boi em gaiola, vai soltar boi. É pra acontecer o caos, só assim vai tirar o Exército de dentro da casinha deles”.