Governo altera horário de ônibus intermunicipal no Acre para inscritos no Enem

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac) adequou o horário dos ônibus do transporte intermunicipal, para atender os estudantes do Bujari que farão a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo, 13.

Serão disponibilizados dois ônibus no município, que sairão às 9h com destino à capital. Outro horário especial será às 18h, após o término dos exames, realizando a rota Rio Branco/Bujari.

No primeiro dia do Enem 2022, no horário do Acre, os portões dos locais de prova serão abertos às 10h, e fechamento ocorre às 11h. Às 11h30 será dado o início das provas, e término às 17h.

A presidente da Ageac, Mayara Lima, explica que adequação considerou o pedido da prefeitura, visando oferecer um melhor apoio aos candidatos.

“A Ageac atendeu ao pleito da população do Bujari e juntamente com a empresa que presta o serviço de transporte intermunicipal acrescerá novos horários para proporcionar mais conforto à população no próximo dia 13, dia da prova do Enem”, acrescentou Mayara.