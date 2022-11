Governo Bolsonaro prevê a antecipação do Auxílio Brasil em novembro

Com o fim das eleições, o presidente Jair Bolsonaro (PL) não mexeu no calendário de pagamentos do Auxílio Brasil, que adiantou os depósitos em outubro. Com isso, os beneficiários devem receber entre os dias 17 e 30 de novembro, conforme cronograma inicial divulgado pelo governo federal e pela Caixa Econômica Federal.

De acordo com a Caixa, o Auxílio Brasil é depositado nos últimos 10 dias úteis de cada mês e em novembro cai de 17 a 30, seguindo o último número do NIS de cada beneficiário.

Final NIS 1 – 17 de novembro (quinta-feira);

Final NIS 2 – 18 de novembro (sexta-feira);

Final NIS 3 – 21 de novembro (segunda-feira);

Final NIS 4 – 22 de novembro (terça-feira);

Final NIS 5 – 23 de novembro (quarta-feira);

Final NIS 6 – 24 de novembro (quinta-feira);

Final NIS 7 – 25 de novembro (sexta-feira);

Final NIS 8 – 28 de novembro (segunda-feira);

Final NIS 9 – 29 de novembro (terça-feira);

Final NIS 0 – 30 de novembro (quarta-feira).

Confira mais informações no DCI.