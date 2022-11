Governo conclui fundações da nova ponte de Sena Madureira

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), trabalha na construção da ponte sobre o Rio Iaco, em Sena Madureira. Orçada em R$ 36 milhões, a estrutura de concreto terá 232 metros de extensão, com rampas de acesso de 352 metros e ligará o primeiro ao segundo distrito do município.

“Quem passa pela obra começa a notar a evolução da estrutura; mais uma ponte na cidade que vai beneficiar quem precisa ter acesso a serviços básicos, como saúde, educação e segurança”, destaca o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

De acordo com a gerente regional do Deracre, Thalia Kamila Gomes, os agentes técnicos da Construtora Cidade seguem o cronograma de atividades estabelecido. A empresa tem trabalhado em ritmo acelerado.

“É uma obra muito importante para quem mora no Bairro Segundo Distrito pois vai tirar muitas famílias do isolamento, bem como facilitar o acesso delas a outros bairros e isso também deve garantir o desenvolvimento na região”, afirmou a gerente regional do Deracre.

Segundo Gomes, a etapa de fundação está concluída. Além disso, os apoios 2, 3 e 4 foram concretados e os apoios 5 e 6 estão em fase de concretagem. No apoio 1, a construtora tem trabalhado no arrasamento de estacas (cortes) para posterior integração do bloco.

“Foram cravadas as estacas do apoio 1 para poder fazer a armação. Está sendo finalizada a fôrma e em breve iniciamos a concretagem do bloco”, disse a engenheira.

Os trabalhos para a construção da estrutura evoluem a cada dia. O Deracre continua com obras em todo o estado, no intuito de garantir mais mobilidade para os acreanos.