Governo cria gabinete de crise para acompanhar onda de violência no Acre

A onda de crimes contra a vida que tem assolado Rio Branco e municípios do interior do Estado, com assassinatos à luz do dia e em proporções alarmantes, levou o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a criar um gabinete de crise para acompanhar os casos e buscar a diminuição das matanças.

O gabinete de crise é integrado pelas polícias Civil e Militar, além do Serviço de Inteligência da Sejusp, informaram em nota divulgada neste domingo (27) os comandos da PM e a direção da Polícia Civil. O dia mais sangrento da onda de violência foi no último sábado (26), com o registro de pelo menos três assassinatos em Rio Branco.

“Da análise sobre as últimas ocorrências de crimes violentos intencionais, foi possível extrair que eles ocorrem em razão do enfrentamento entre organizações criminosas, enquanto que outros exigem das Forças de Segurança um aprofundamento maior para uma conclusão efetiva sobre do que se tratam”, diz a nota assinada pelo secretário de Segurança, coronel Paulo Cézar Santos, pelo diretor da Polícia Civil, Henrique Maciel e pelo comandante da Polícia Militar, Luciano castro.

“Contudo, é importante ressaltar que diante das análises e da troca de dados entre as forças e a Inteligência da Secretaria, foi possível potencializar as informações que foram encaminhadas para investigação pela Polícia Civil, assim como foi acordado que a PM, com o apoio da Sejusp, estará fortalecendo o policiamento ostensivo nos bairros onde foram identificadas as maiores possibilidades de violência contra a vida”, acrescenta a nota.

Como resultado da reunião foi também instituído um Gabinete de Crise para acompanhar, em tempo real, todos os fatos, e adotar providências por meio de recursos humanos e logísticos necessários para conter esses episódios de violência que assola o estado, neste momento, dizem as autoridades que vão coordenar o chamado gabinete de crise.

A nota é assinada por Luciano Fonseca. comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Acre, por Henrique Maciel, diretor-geral da Polícia Civil do Estado do Acre, e Paulo Cézar Rocha dos Santos, Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado do Acre.

