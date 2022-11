Governo leva serviços de oftalmologia, ortopedia e pediatria a Baixada da Sobral neste sábado

O governo do Acre, por meio do Programa Protagonismo Colaborativo, desenvolvido pelas secretarias de Estado de Governo (Segov) e de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em parceria com mais 12 secretarias de Estado, com o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Hospital de Amor, promove neste sábado, 19, das 8h às 12h, na região da Baixada da Sobral, na Escola Estadual Marina Vicente Gomes, o I Protagonismo Itinerante.

A ação visa levar ações do Estado à população do Bairro Sobral e adjacências. Entre esses serviços estão consultas médicas especializadas com oftalmologista, ortopedista, pediatra, exames rápidos e vacinação da covid-19 e gripe.

Além destes serviços na área da Saúde, a Organização em Centros de Atendimento (OCA) estará com a sua unidade móvel no local, ofertando os serviços de emissão de documentos.

A Seict oferecerá aos presentes, por meio do Polo Digital, mais de 10 cursos EAD, com a entrega de certificados na conclusão do curso.

“Essa ação foi pensada juntamente com as associações de bairros da baixada, após um encontro do Protagonismo Colaborativo. Amanhã estaremos levando o governo e seus serviços à comunidade”, destaca Alysson Bestene, titular da Segov.

Todos os serviços são gratuitos. A coordenação da ação solicita apenas que a população leve documentação como RG, CPF e, nos casos de consultas médicas e vacinação, a carteira de vacinação e cartão do SUS.

O gestor da Seict, Assurbanípal Barbary, convoca a população para participar da ação e destaca a importância da iniciativa para os moradores da comunidade.

“No Protagonismo Itinerante, as pessoas poderão trazer seus familiares para que possam tirar seus documentos de identidade e CPF, por exemplo. Nossa meta é estar cada vez mais próximos da sociedade”, revela o gestor.