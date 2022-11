Graciele Lacerda entrega como é sua relação com Zezé e Zilu

Graciele Lacerda surpreendeu ao fazer uma revelação sobre Zezé Di Camargo e Zilu Godoi, durante uma conversa nas redes sociais.

A jornalista abriu uma caixa de perguntas nos stories do Instagram e foi questionada sobre a ex-mulher do cantor.

Na pergunta, a pessoa quis saber se ela e o marido ainda mantinham algum contato com a mãe das filhas dele. Sem dar mais detalhes, a musa fitness apenas respondeu com um sinal de negação.

Para quem não se recorda, a relação azedou completamente no início deste ano, quando Zilu soltou o verbo contra Graciele nas redes sociais.

Na ocasião, a mãe de Wanessa postou um vídeo pedindo respeito, afirmando que não ia mais se calar diante das provocações de sua ‘rival’.

Isso porque a influenciadora teria afirmado que Zilu e Zezé mantinham um relacionamento aberto na época que ele a conheceu.

Zilu Godoi detona Graciele Lacerda

No post, a ex do sertanejo afirmou ter chegado ao seu limite e que vinha enfrentando, há um tempo, uma série de notícias mentirosas a seu respeito, além de alfinetadas e indiretas de Graciele.

Zilu desabafou ainda dizendo que exigia respeito por ser mão dos filhos do cantor e que tinha deixado de morar no Brasil na esperança de ficar distante dessa situação. No entanto, ela ainda seguia sendo bombardeada com coisas do tipo.