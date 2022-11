Gusttavo Lima ostenta nova tatuagem e vira alvo de chacota: ‘Ficou torta’

O cantor sertanejo Gusttavo Lima tirou o domingo (27) para fazer uma nova tatuagem, mas alguns seguidores do artista não gostaram muito do resultado. O famoso tatuou uma cruz nas costas em um estúdio localizado em um shopping de São Paulo, mas muitos internautas comentaram na publicação do músico que o desenho feito estava “torto” e malfeito.

“A muito tempo [sic] que eu queria fazer essa tattoo, trabalho sensacional que a galera da @nauticatattooanaliafranco executou!!! Detalhe, sem dor, os caras tem uma pomadinha mágica que vou te falar viu… Tattoo feita em 2 hrs, nunca vi nada parecido”, escreveu o sertanejo na publicação feita no seu perfil do Instagram na madrugada desta segunda-feira (28).

- Publicidade-

“Ficou torta, mas se você gostou então tá bom”, disparou um internauta ao responder a postagem do sertanejo. A seguidora Danielly Gonçalves concordou: “Depois que você falou fui ver. Ficou mesmo! Mas também não gostei muito não… Se ele gostou tudo certo”. “Ficou torta mesmo na perna da Cruz, mas ficou top tirando isso”, riu a seguidora Eduarda Rocha. “Concordo contigo ficou igual a tampa de um caixão, misericórdia”, apontou a internauta Auriane Ferreira.

As críticas não pararam por aí: “Mais alguém reparou que um lado tá diferente do outro?? Eu só eu que sou detalhista demais mesmo??”, comentou a internauta Kárida Pinheiro. “Quando cicatrizar você pedi alguém pra tirar uma foto, eu aposto que vai se ARREPENDER! Tatuagem bem feita não é correndo, tatuagem bem feita é pegando cada detalhe”, explicou o tatuador Marcus Peixe.

Outros profissionais da área também falaram sobre o desenho feito: “Olha o suas costas mano, olha essa foto. OLHE. Tá tudo torto, com tanto tatuador bom aqui em Goiânia”, disse Antonio Neto. “Ninguém conseguiu perceber que está muito torta mano? Meu DEUS os cara tatua o Gustavo lima e ainda consegue fazer torto mano muito visível”, comentou Jonathas Oliveira.

Apesar das críticas, muitos seguidores saíram em defesa do sertanejo. “MUITOS COMENTÁRIOS FALANDO: não gostei não, gente e por acaso é vocês que tem que GOSTAR? Obviamente que não né, quem tem que gostar é o GUSTTAVO”, esbravejou uma internauta. “Mania que o povo tem de querer dar palpite em tudo”, escreveu Frederico Guimarães. “Vocês estão criticando só porque o cara é famoso”, defendeu Daniele Marques.