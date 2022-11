Há 6 meses no esporte, campeão de categoria no Beach Tennis celebra: “saúde pura”

Campeão de Beach Tennis na categoria iniciante masculino, o atleta Mak Moreira, de 46 anos, conta que pratica o esporte há 6 meses. O atleta foi vencedor na competição do Verde Vida Day, junto com sua dupla Júlio César.

Mak Moreira conta que começou a jogar em um grupo de beach tennis que treinam durante a semana na Life Arena, onde o evento acontece. O atleta revelou que joga há 6 meses, enquanto a dupla iniciou a prática do esporte há 3 meses.

Para o beach tennis, a competição iniciou na última quarta-feira (2) e finaliza neste domingo (6), último dia de evento. As premiações de todas as modalidades e categorias devem iniciar as 18h deste domingo.

“É grupo de amigos aqui, todo mundo está jogando aqui entre amigos, então foi um prazer muito grande a gente participar. A gente estava animado para a primeira participação, a gente não sabia que chegar tão longe e graças a Deus deu certo. Muito feliz por ter ter ganhado, foi muito competitivo todos os jogos, mas deu certo.”, conta Mak.

O atleta elogiou ainda a organização do evento e afirma que o ambiente da competição foi acolhedor e com tudo que os atletas precisam. “Um evento mega! Acho que do ano todo, um dos melhores eventos. Não perde para ninguém de fora. Tivemos um ambiente acolhedor, com tudo que a gente precisa para ter conforto. A quadra é muito boa para jogar. Estão de parabéns os organizadores”, acrescenta.

Prática do Beach Tennis

Inserido no esporte há 6 meses, Mak Moreira afirma que a prática é “saúde pura”. “Eu comecei pois queria perder peso, e desde quando comecei já perdi cinco quilos. É muito saudável, é animador e a galera acolhe. É muito bom. Eu aconselho a quem quer vim, venha. É muito gostoso”, explica.