Histórico: Acre conquista 120 medalhas em competição de natação em Rondônia

Os seis clubes filiados à Federação Aquática do Estado do Acre (FAEA) fizeram história na Copa Rondônia de Natação, disputada na última sexta-feira (25) e no sábado (26), na capital Porto Velho, faturando 120 medalhas no campeonato.

A delegação era formada por 46 atletas, dos clubes: AABB, Assincra, Amas’s, Mais Academia, Natação Tubarão e Sest Senat. Os nadadores conquistaram 82 ouros, 21 pratas e 17 bronzes.

As categorias disputadas eram: Pré Mirim, Mirim, Petiz, Infantil, Juvenil, Junior, Sênior e Master.

A equipe da AABB foi a vice-campeã na classificação geral. As equipes representaram o Acre pela primeira vez na competição.