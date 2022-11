Homem cai em golpe no WhatsApp e denuncia crime com o nome de empresa de energia

Na tarde da sexta-feira (18), Ronaldo Saraiva, 39 anos, natural do município de Sena Madureira, denunciou em sua página pessoal no Facebook, um novo golpe que vem sendo aplicado por meio do WhatsApp em nome da empresa Energisa, do qual ele foi vítima.

Ronaldo apresenta em sua denúncia o Boletim de Ocorrência (BO) registrado em 16 de novembro de 2022, o comprovante do pagamento realizado via PIX, e imagens da conversa que teve com o acusado de estelionato antes de realizar a transação. A vítima alertou que a pessoa tem usado o nome da Energisa para atrair vítimas, e pede a todos que fiquem atentos.

“Cuidado galera e comunidades virtuais. Estão aplicando golpes usando o nome da empresa Energisa. Eu mesmo caí no golpe (via pix pagamento), no google ele passa pela empresa e te direciona pro atendimento via zap, cuidado!”.

O ContilNet entrou em contato com a Energisa por meio de sua assessoria de comunicação que afirmou desconhecer o golpe aplicado nome da empresa, e em seguida fez pronunciamento através de nota.

Nota de esclarecimento

A Energisa orienta os clientes a utilizarem, no pagamento de faturas, apenas os códigos solicitados por meio de seus canais oficiais: aplicativo Energisa ON, a assistente virtual Gisa (www.gisa.energisa.com.br), a agência virtual, os totens de autoatendimento e o call center 0800 647 7196.

Em caso de contas impressas, os clientes podem consultar o QR Code em destaque ao final da fatura para validar as informações fiscais. Além disso, é importante sempre conferir os dados da conta ao realizar o pagamento: o beneficiário, o banco emissor e a razão social. No caso da Energisa, os boletos são emitidos pelo Banco do Brasil.

Clientes que forem vítimas de golpes devem informar a empresa por meio dos canais oficiais de atendimento.

Veja fotos do Boletim de Ocorrência e do comprovante pix