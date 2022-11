Homem dorme ao volante após deixar plantão no Acre e colide contra ônibus

O Corpo de Bombeiros do Acre notificou um acidente entre um carro e ônibus em frente ao quartel do 3º Batalhão da corporação.

De acordo com o divulgado, aparentemente, o condutor do carro, que saía de um plantão noturno em um posto de combustível, dormiu ao volante e acabou invadindo a pista do ônibus quando aconteceu a colisão.

O vítima teve apenas ferimentos leves na boca devido à batida de cabeça no AirBag, o batalhão prestou todo apoio ao rapaz até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência, que o conduziu para o Pronto Socorro de Rio Branco, e da fiscalização de trânsito.

Veja fotos do acidente: