Homem é rendido e para não morrer, sai correndo pelas ruas da Baixada da Sobral

Um homem foi alvo de uma tentativa de homicídio na tarde desta quarta-feira (2), na Rua Men de Sá, no bairro Bahia Velha, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, a vítima estava caminhando em via pública quando acabou sendo surpreendido por um criminoso que estava de bicicleta e que parou próximo ao rapaz. O bandido estava armado e efetuou vários tiros contra o homem, que para não morrer conseguiu correr e não foi acertado pelos projéteis.

Os tiros acertaram um carro modelo Prisma de cor preto que estava parado na frente de um comércio que, após o tiroteio, acabou fechando as portas. Após a ação, o atirador fugiu do local.

Policiais miliares do 1° Batalhão foram acionados e estiveram no local, colheram as informações e realizaram ronda na região, mas ninguém não foi encontrado. O caso não foi registrado na delegacia de Polícia Civil.