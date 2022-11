Homem em situação de rua é esfaqueado no peito após pedir bebida em bar de Rio Branco

Airton Freitas Moisés, 29 anos, conhecido popularmente como”Fiapo”, foi ferido com um golpe de faca após pedir bebida alcoólica em um bar, na noite desta quarta-feira (16), na rua Antônio Pessoa Jucá, antiga rua Flaviano Melo, no bairro Tancredo Neves, na região da parte alta de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Airton seria uma pessoa em situação de rua e estava pedindo bebida alcoólica a frequentadores de uma bar da região, quando um homem ainda não identificado, de posse de uma faca, aplicou um golpe no peito de “Fiapo”. A vítima com medo de morrer fugiu do local e caiu em via pública. Após a ação, o acusado do crime fugiu do local.

Populares que presenciaram a tentativa de homicídio acionaram a polícia e uma ambulância e ajudaram Airton, na tentativa de estancar o sangramento ativo no peito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado, que foi ao local e prestou os primeiros atendimentos a Airton, que teve o quadro clínico estabilizado e foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 3° Batalhão também estiveram no local e colheram as características do autor e realizaram ronda na região na busca de prender o acusado, mas ele não foi encontrado.

O caso segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).