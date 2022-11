Homem encontra cheque de R$ 25,6 milhões, devolve e se decepciona com recompensa

Um cheque no valor de US$ 4,6 milhões, aproximadamente R$ 25,6 milhões, foi encontrado por um homem de 38 anos em Frankfurt, na Alemanha. O cheque estava em nome da empresa Haribo, fabricante de balas de goma. Ao devolver o item perdido, ele se decepcionou com a recompensa: seis embalagens de doces.

Ao jornal alemão Bild, Anouar G. contou que tinha ido visitar sua mãe e, na volta, encontrou um papel voando pelo chão próximo à estação de trem. Ele pegou o papel e percebeu que se tratava de um cheque, cruzado. “Havia uma quantia tão grande que eu nem conseguia pronunciar”, afirmou.

