Homens ficam feridos durante tentativa de homicídio em bairro de Rio Branco

Matheus Lima da Silva, 24 anos, e Sebastião Antônio da Silva Peteolinio, 43, foram vítimas de uma dupla tentativa de homicídio por disparos de armas de fogo na tarde deste domingo (13), na rua Mendes Sá, no bairro Bahia Velha, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Matheus e Sebastião estava sentados na frente de uma distribuidora, quando dois homens se aproximaram em uma motocicleta modelo Honda de cor preta. O passageiro desceu e efetuou vários disparos contra Matheus, que foi atingido por sete tiros, sendo que dois atingiram as costas da vítima, dois no abdômen, um no braço, um de raspão no rosto e um que esfacelou o fêmur da vítima. Já Sebastião estava próximo e também foi ferido com um tiro no fêmur esquerdo e houve o esfacelamento do osso. Após a ação, os criminosos fugiram de moto.

Populares ajudar os homens e acionaram ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias sendo uma de suporte básico e outra de suporte avançada para avaliação e estabilização dos quadros clínicos das vítimas. Após o atendimento Matheus e Sebastião foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco. Sebastião está em estado de saúde estável. Já Matheus ficou em estado de saúde grave.

Policiais Militares do 1° Batalhão também estiveram no local, colheram informações dos criminosos e realizaram ronda na região, mas não tiveram êxito.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), colheram as informações e o caso será investigado pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio.