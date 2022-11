Horóscopo do dia: confira a previsão desta quinta-feira para seu signo

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz energias cooperativas e de auxílio mútuo, mesmo que esteja atualmente em um momento mais voltado para si mesmo. O amor profundo pede expressão prática e útil. Esteja na posição de serviço para auxiliar aqueles que ama. Afetividade e sexualidade pedem mais rotina, vivência física e partilha. Motivação emocional profunda para ser útil e realizar.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz maior necessidade de expressar sua criatividade e senso de utilidade a partir do contato com o outro. As relações e parcerias servindo como motivação para buscar sua força pessoal e realizadora. Seu senso de contribuição está em alta e lhe pede que faça coisas boas pelos outros, mesmo estando num período muito focado em si mesmo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu senso de utilidade e dever lhe trazem a necessidade de ser útil em seu ambiente pessoal e/ou familiar. Estará cumprindo suas tarefas com mais amor, organizando, lapidando arestas e cuidando. Autoridade amorosa, mas que também sabe estabelecer limites. Busque dar o melhor de si mesmo, confiando no propósito maior das coisas e servindo com amor.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Há agora um senso de nutrição que vem da partilha de seus valores e de quem você é. Busque auxiliar os semelhantes com boas ideias, cuidado prático ou renovação intelectual. Você está mais ligado a propósitos superiores e deve buscar fazer parte da coletividade. Está usando da sabedoria de suas emoções para encontrar seus reais propósitos e objetivos de vida.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções pessoais e partilhadas podem ser uma excelente fonte de possibilidades para que renove sua vida material. Esteja aberto a partilhar com os outros, mas cultivando seus valores pessoais e dando o melhor de si. Mas lembre-se de ter maturidade e senso de limites também. Força conjunta auxiliando no florescimento de potenciais pessoais.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Ceres no seu signo (solar ou ascendente) lhe reforça a capacidade de ser útil, trabalhar e florescer. O contato com Vênus lhe facilita usar desta força para auxiliar os semelhantes, motivá-los e partilhar coisas boas. Está em busca de uma forma acolhedora, mas também inteligente, de auxiliar e estar em contato com as pessoas e o coletivo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O cultivo de organização, trabalho e lapidação emocional, subconsciente e espiritual pode lhe ser muito útil agora. Você está reavaliando valores e agora deve confiar mais na vida e nos planos superiores. Motivação de beneficência pode ser muito útil, busque ser útil, doar de coração o que não lhe serve mais. Busque como pode ser útil e como isso lhe trará felicidade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande carisma, magnetismo e amor. Tudo isso agora deve ser canalizado em algo que seja bom e produtivo a todos. Doe um pouco mais de si mesmo, suas percepções e boas energias para o bem da humanidade. Sabedoria da fé se expressando, assim como confiança aumentada em si mesmo e nos seus potenciais.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você está conectado com valores emocionais e/ou espirituais intensos e isso lhe traz forte motivação para servir, ser útil, assumir compromissos e trabalhar. Renovação de propósitos no mundo material a partir de visões mais aprofundadas e superiores. Senso de amor espiritual e afetivo que motivam na realização de propósitos no campo material e objetivo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Seus ideais de transformação coletiva estão em alta e isto lhe leva a se dedicar ao trabalho de cultivar fé, visões esperançosas e estimular a todos com seus valores superiores. Mesmo estando um bocado focado em si mesmo, o trabalho em prol de todos lhe fará bem. Busque comunicar com amor e fazer a parte que lhe compete em fazer deste um mundo melhor.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Questões materiais, de trabalho, rotina e/ou saúde podem lhe mobilizar muito o campo emocional. Busque cultivar o realismo e a não reatividade, trazendo o campo sutil para uma qualidade mais aterrada e realista. Esteja aberto a fluir mais na vida material, alinhando suas emoções com aquilo que faz na prática. Auxílio mútuo no trabalho pode ser benéfico.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz maior espírito cooperativo e de auxílio mútuo. Sua sensibilidade está bem mobilizada por vários planetas no seu signo, mas ao mesmo tempo isso lhe traz energias de ajuda mútua. Nutrição que vem a partir de objetivos conjuntos e cultivar a fé e visões partilhadas nas relações. Use de seus dons emocionais para acolher e partilhar.