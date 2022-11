Horóscopo do dia: confira a previsão para os signos desta terça-feira

Áries

Procure não se deixar levar pela ganância e busque evitar colocar suas finanças em risco. A Lua Cheia junto a Urano tende a lhe deixar ousada no que se refere aos investimentos e à gestão do cotidiano, o que lhe permite se adaptar a situações de mudança, visto a harmonia com Plutão.

Touro

Busque ser prudente. Um forte desejo de romper com convenções e ampliar seus horizontes tende a crescer dentro de você ao longo desta fase astrológica, visto o encontro da Lua Cheia com Urano e a harmonia de ambos com Plutão. É necessário ter cuidado com radicalismos.

Gêmeos

É preciso ter autocontrole! Sua postura tende a ser combativa no enfrentamento dos desafios, correndo o risco de ser imprudente ao ter dificuldade de fazer valer seus interesses, visto o encontro da Lua Cheia com Urano, em harmonia com Plutão e sob tensão com Sol, Mercúrio, Vênus e Saturno.

Câncer

Sua postura no trato humano pode ficar expressiva e crítica com a Lua Cheia junto a Urano. A harmonia de Lua e Urano com Plutão tende a destacar um pensamento corajoso e um discurso bem expressivo. Contudo, a tensão com Sol, Mercúrio, Vênus e Saturno alerta para a necessidade de diplomacia.

Leão

Tente não confundir ousadia com imprudência e não ignore os interesses das pessoas do entorno. Sua capacidade de gestão tende a se revestir de inventividade, o que lhe ajuda a se adaptar a cenários de mudança, já que a Lua Cheia encontra Urano, tendo Plutão em harmonia com ambos.

Virgem

Procure ter cuidado para não assustar as pessoas ou afastá-las radicalmente da zona de conforto. A Lua Cheia em equilíbrio com Urano e harmonia com Plutão tende a promover um pensamento corajoso e fora de padrões convencionais, o que destaca você na multidão.

Libra

Procure evitar promover ações radicais sem planejamento, devido à tensão da Lua com Sol, Mercúrio, Vênus e Saturno. Uma profunda energia de transformação tende a operar dentro de você, o que lhe faz romper com paradigmas e a se libertar de traumas do passado.

Escorpião

Busque não se deixar influenciar a ponto de negligenciar aspectos básicos e corriqueiros da vida privada. Visto o encontro da Lua Cheia com Urano, você tende a dar valor às pessoas com uma visão diferenciada do mundo e aberta a fazer a diferença. Por isso, tente aproveitar!

Sagitário

Tente ter mais cuidado com suas ações para não agir de modo a usar situações como válvula de escape, a fim de fugir dos problemas. O desejo de inovação pode aflorar com a Lua Cheia, o que lhe faz trazer versatilidade para a gestão do cotidiano e mesmo a sair da rotina.

Capricórnio

É importante se mostrar mais humana. Sua postura tende a ficar exigente e sofisticada frente ao encontro da Lua Cheia com Urano e à harmonia com Plutão, o que demanda atenção com as finanças e cuidado ao lidar com o entorno, a fim de não transparecer ignorância.

Aquário

Procure negociar de maneira diplomática com o entorno imediato. É importante evitar imposições nesta fase. O encontro da Lua Cheia com Urano e a harmonia de ambos com Plutão tendem a levar você a promover mudanças em prol da qualidade da vida doméstica.

Peixes

Procure ser diplomática e busque evitar alimentar polêmicas. As trocas entre as pessoas tendem a ganhar corpo frente ao encontro da Lua Cheia com Urano, levando-lhe a enxergar o mundo de maneira diversa e a se revelar mais crítica na exposição das ideias.