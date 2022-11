Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta

Confia na vida

Data estelar: Lua quarto minguante em Leão

Busca aperfeiçoar teu desempenho em tudo que fizeres, porém, não porque tenhas de competir com teus semelhantes, mas porque a Vida que te outorga a vida te brinda com ardor e promove em ti ações para conhecer, desejar e experimentar. Portanto, te entrega à Vida, faz de ti um instrumento do conhecimento, do desejo e da ação, sintetizadas em tua presença.

Antes de ti, agora e depois de ti, todas as presenças humanas passam pela mesma experiência, se sentem donas absolutas da realidade, ungidas por algum mistério cósmico e destinadas à grandeza, esse é o ardor com que a Vida de tua vida te brinda.

Não tentes te apropriar da Vida de tua vida, como se fosse exclusivamente tua, porém, te entrega com confiança aos desígnios que desconheces, mas que pressentes, sem saber explicar o que sentes.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Para que tudo retome a dinâmica que sua alma aprecia, será necessário tomar algumas atitudes firmes, e adivinhe que alma foi escolhida para isso? Com certeza, a sua! Cabe a você desempatar o jogo. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Lance mão de quanto artifício você conhecer que sirva ao propósito de brindar com alegria, porque só este sentimento abrirá as portas que teimam em resistir ao seu avanço. Alegria é o sentimento sublime que você precisa.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

São tantas as complicações que acontecem, que a alma se sente inclinada a descansar e tomar distância desse cenário. Porém, sair de cena neste momento seria a pior atitude que você poderia tomar. Melhor nem pensar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Tome as iniciativas que façam sua alma se sentir bem, e porque se sente bem, se inclina a se conectar com aquelas pessoas que, mesmo que tenham ficado distantes por falta de comunicação, ainda são muito próximas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Sempre haverá uma fresta por onde entrará a luz do regozijo, brindando com clareza para perceber o quanto de situações interessantes e atrativas continuam acontecendo ao seu redor, aguardando pela sua atenção.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Não há real perspectiva de as coisas se tornarem mais simples nos próximos tempos, porque o mundo inteiro está de ponta-cabeça e, por isso, não há como encontrar um lugar totalmente desvinculado dessa complicação.